Проект об упразднении районов Гянджи рекомендован Милли Меджлису

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в повестку заседания были внесены законопроект "О частичном внесении изменений в административно-территориальное деление города Гянджа" и законопроект "О внесении изменений в список муниципалитетов в Азербайджанской Республике", прилагаемый к Закону Азербайджанской Республики "О территориях и землях муниципалитетов".

Согласно законопроекту, упраздняются Низаминский и Кяпазский районы города Гянджа. Административно-территориальные округа в Низаминском и Кяпазском районах будут переданы в подчинение исполнительной власти города Гянджа.

Однако на территории этих районов будут осуществлять деятельность Низаминский и Кяпазский муниципалитеты. В состав территориальных единиц, охватываемых Кяпазским муниципалитетом, войдут поселки Джавадхан, Мехсети, Натаван, Садылы и Шыхзаманлы, а также часть города Гянджа, составляющая территорию 3-го и 4-го участковых административно-территориальных округов.

К территориальным единицам, охватываемым Низаминским муниципалитетом, относится часть города Гянджа, составляющая территорию 1-ого и 2-ого участковых административно-территориальных округов.

После обсуждения законопроект был рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса.