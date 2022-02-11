Задержан подозреваемый в убийстве в школе Исмаиллы

Прокуратура распространила информацию в связи с убийством в Исмаиллинском районе.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Исмаиллинского района, 11 февраля в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Гюляры Гахрамановой (1982 г.р.) во дворе средней школы поселка Басгал Исмаиллинского района.

Расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, убийство совершил коллега Гюляры Гахрамановой - Бахтияр Ахмедли (1997 г.р.), нанеся ей многочисленные ножевые ранения во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Исмаиллинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Бахтияр Ахмедли задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.