В Азербайджане будут штрафовать работодателей

В Азербайджане за некоторые нарушения требований трудового законодательства на работодателей будут налагаться штрафы в условном порядке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров.

По его словам, с этой целью уже утверждены изменения в Кодекс об административных проступках.

"Работодатель будет освобожден от уплаты некоторых штрафов в случае устранения нарушений в сфере трудового законодательства в установленный срок. Эта поправка направлена на применение льготного подхода к работодателям в соответствующей сфере, а также, чтобы стимулировать их к незамедлительному устранению нарушений в сфере трудового законодательства", - сказал Гейдаров.