https://news.day.az/society/1434932.html Как журналисты в Азербайджане воспользуются льготной ипотекой? - ВИДЕО
Как журналисты в Азербайджане воспользуются льготной ипотекой? - ВИДЕО
После подписания главой азербайджанского государства соответствующего указа у журналистов появилась возможность воспользоваться льготной ипотекой.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, это вызвало большой интерес и очень обрадовало журналистов.
Сотрудники АМИ Trend поделились своим мнением в связи с этим в интервью AzTV.
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