Тяжелое ДТП в Шеки

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки на территории села Ковер Зейзид Шекинского района.

Во результате ДТП два человека погибли на месте, один из них - несовершеннолетний. Один человек, получивший тяжелые телесные повреждения, был доставлен в Центральную больницу Шекинского района.

Ведется расследование.