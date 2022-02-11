https://news.day.az/society/1434937.html Тяжелое ДТП в Шеки - есть погибшие
Тяжелое ДТП в Шеки - есть погибшие
В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки на территории села Ковер Зейзид Шекинского района.
Во результате ДТП два человека погибли на месте, один из них - несовершеннолетний. Один человек, получивший тяжелые телесные повреждения, был доставлен в Центральную больницу Шекинского района.
Ведется расследование.
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