Проходит регистрация на конкурс «Аграрные технологии», который состоится в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»

Студенты, стартаперы и индивидуальные предприниматели, участвующие в конкурсе "Аграрные технологии" (AgroTech), который пройдет в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля "TEKNOFEST Азербайджан", смогут успешно продвигать инновационные проекты и продукты, передает Day.Az.

Сообщаем, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет первый Аэрокосмической и технологический фестиваль TEKNOFEST в Баку 26-29 мая этого года. Основной целью TEKNOFEST, ставшего международным брендом, является популяризация среди молодежи авиации, космонавтики, цифровой экономики, образования и т.д., продвижение предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также презентации отечественных технологий широкой публике.

Одним из самых интересных конкурсов фестиваля является AgroTech. Основной целью AgroTech является поддержка как благосостояния населения, так и развития экономики страны с помощью новых технологий.

Наиболее распространенными проблемами в сельском хозяйстве в последние годы являются значительное истощение лесов и растительности, неадекватная добыча полезных ископаемых, неправильный севооборот, несбалансированное использование удобрений и снижение продуктивности в результате глобального изменения климата.

Согласно условиям конкурса AgroTech, призовой фонд одинаков для студентов, участвующих в категории B, и стартаперов и индивидуальных предпринимателей, участвующих в категории C: I место - 6000 манатов, II место - 4000 манатов, III место - 2000 манатов.

Крайний срок подачи заявок - 17 февраля 2022 года.

Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/az/competitions/

Для дополнительной информации:

050 251 40 28

office@teknofest.az

teknofest.az

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.