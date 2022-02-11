В Азербайджане подготавливаются правила ведения реестра медиа

В настоящее время подготавливаются правила ведения реестра медиа, и они будут представлены на утверждение в кратчайшие сроки после согласования с соответствующими государственными структурами.

Об этом в пятницу в интервью авторскому проекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов, передает Day.Az.

Он отметил, что указ главы государства от 8 февраля предусматривает создание реестра медиа в течение шести месяцев.

"После утверждения правил мы примем необходимые меры по регулированию технических условий и обеспечению İT-решений для реестра", - сказал Исмайлов.

По его словам, в реестре медиа могут быть зарегистрированы как субъекты медиа, так и журналисты на добровольной основе.

"То есть регистрация журналистов необязательна. Субъекты медиа же в целом проходят регистрацию. Будут зарегистрированы как субъекты аудиовизуальных медиа, так и субъекты онлайн- и печатных медиа. В реестре медиа также будет предусмотрен отдельный раздел для информационных агентств", - сказал Исмайлов.

Он отметил, что целью создания реестра медиа является применение системного подхода в сфере СМИ. Формирование такого реестра позволит обеспечить экономическую и правовую основу проектов, осуществляемых в сфере медиа.