По случаю Дня Победы акт об амнистии был применен в отношении более 12 тыс. лиц
До сегодняшнего дня органами юстиции и судами Азербайджана акт об амнистии по случаю Дня Победы был применен в отношении более 12 300 лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на заседании коллегии минюста.
В результате применения акта об амнистии около 8 100 человек были освобождены от различных наказаний, в том числе 2 700 - от наказания в виде лишения свободы, а сроки наказания более 3 400 человек были снижены.
Акт об амнистии был применен по находившимся в судебном производстве уголовным делам 800 лиц, более половины из них были освобождены от наказания или снижены сроки их наказания, в отношении около 150 лиц уголовное преследование прекращено.
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