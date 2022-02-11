В 2021 г. около 80 глав муниципалитетов были привлечены к административной ответственности

В 2021 году по протоколам об административных правонарушениях, направленным в суды в отношении должностных лиц муниципалитетов, допустивших нарушения, к административной ответственности были привлечены около 80 председателей муниципалитетов, а материалы по 27 фактам уголовного характера направлены в прокуратуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на заседании коллегии минюста Азербайджана.

Согласно информации, в 2021 году административный контроль был осуществлен по 80 тысячам муниципальных актов. На основании предложений минюста были отменены или изменены более 3 тысяч муниципальных актов, а также возвращены 9 100 гектаров незаконно предоставленных земельных участков.