Крупное ДТП в Балакене

- есть погибший и раненые

В Балакене произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 20 часов в селе Кортала.

Легковой автомобиль марки "Нива" не справился с управлением и врезался в газовый трубопровод. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы.

Установлены личности погибшего и раненых в результате ДТП. Погибшим в аварии является 53-летний пассажир, житель села Тюлю Рамиль Рамазан оглу Рашидов.

Ранеными оказались житель села Кортала Намиг Аббас оглe Аббасов, жители города Гадалов Малик Шахруддин оглe и Хочберов Мубариз Гамзат оглы.

Пострадавшие госпитализированы в Балакенскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.