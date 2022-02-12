Крупное ДТП в Балакене - есть погибший и раненые
В Балакене произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 20 часов в селе Кортала.
Легковой автомобиль марки "Нива" не справился с управлением и врезался в газовый трубопровод. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы.
Установлены личности погибшего и раненых в результате ДТП. Погибшим в аварии является 53-летний пассажир, житель села Тюлю Рамиль Рамазан оглу Рашидов.
Ранеными оказались житель села Кортала Намиг Аббас оглe Аббасов, жители города Гадалов Малик Шахруддин оглe и Хочберов Мубариз Гамзат оглы.
Пострадавшие госпитализированы в Балакенскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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