В Баку автомобиль сбил насмерть сотрудницу ресторана

В Сабаильском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано перед Площадью Государственного флага.

Севиндж Тарлан гызы Асланова 1976 г. р., выйдя из ресторана "Мангал стейк", где она работала, попыталась перейти дорогу на участке, не предусмотренном для передвижения пешеходов. В этот момент ее сбил автомобиль марки Chevrolet, управляемый Алиевым Мурадом Горхмаз оглу 1998 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Водитель задержан.

По данному факту в Управлении полиции Сабаильского района проводится расследование.