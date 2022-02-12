https://news.day.az/society/1435093.html Завтра состоится пробный экзамен по приему в вузы
Завтра состоится пробный экзамен по приему в вузы
Завтра состоится пробный экзамен по второму этапу вступительного экзамена в высшие учебные заведения.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в соответствии с моделью II этапа вступительного экзамена на уровень бакалавриата высших учебных заведений в 2022 году участникам будут представлены тестовые задания по 3 экзаменационным предметам в каждой группе.
В экзаменах примут участие 3212 абитуриентов.
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