В Баку обнаружены боеприпасы

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов временно был ограничен доступ посторонних лиц на территорию.

В ходе осмотра территории были обнаружены пригодные для боевого применения 1 ручная граната Ф-1, 1 запал гранаты М-75, 1 дымовая мина ДМ-11 и 60 патронов различного калибра.

Боеприпасы вывезены с территории для обезвреживания.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.