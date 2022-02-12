https://news.day.az/society/1435173.html Несчастный случай в Гяндже - скончался мужчина
Несчастный случай в Гяндже - скончался мужчина
В Гяндже произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в Гянджинской городской прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что 30-летний житель Гянджи Роял Алиев погиб по неосторожности.
Смерть наступила в результате удара электрическим током высокого напряжения при устранении неисправности на фонарном столбе на улице Аббаса Саххата.
По данному факту проводится расследование.
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