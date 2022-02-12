Несчастный случай в Гяндже

В Гяндже произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской городской прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что 30-летний житель Гянджи Роял Алиев погиб по неосторожности.

Смерть наступила в результате удара электрическим током высокого напряжения при устранении неисправности на фонарном столбе на улице Аббаса Саххата.

По данному факту проводится расследование.