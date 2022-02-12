В Баку перевернулась "скорая", есть пострадавший

13:40

В Баку в результате опрокидывания машины скорой помощи пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Араз Аскерли сообщил, что ДТП произошло на территории Сабаильского района. В результате опрокидывания машины скорой медицинской помощи водитель получил травму головы.

На место происшествия были привлечены сотрудники Управления Государственной дорожной полиции и районного управления полиции. А.Аскерли отметил, что в момент происшествия водитель был один в машине.

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13:33

В Баку перевернулась машина скорой помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Рашида Бейбутова.

Информации о пострадавших нет.