Прогноз погоды на воскресенье

Обнародован прогноз погоды на 13 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный юго-западный ветер утром сменится сильным северо-западным. Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 8-11° тепла. В Баку ночью - 4-6° тепла, днем - 9-11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм ртутного столба до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В течение дня 13 февраля на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра хазри, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах временами пройдут осадки. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 11-16° тепла, в горах - 3-8° мороза, в высокогорье - до 14°мороза, днем - 0-3° мороза.