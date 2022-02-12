Скончался азербайджанский ханенде

Скончался азербайджанский исполнитель мугама Ахмед Джабраилов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом написали в соцсетях друзья покойного.

Отметим, А.Джабраилов получил первое музыкальное образование в Агдаме, участвовал и был ранен в Первой Карабахской войне. В дальнейшем он переехал в Москве и жил там.