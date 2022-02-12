https://news.day.az/society/1435217.html Скончался азербайджанский ханенде - ФОТО
Скончался азербайджанский ханенде - ФОТО
Скончался азербайджанский исполнитель мугама Ахмед Джабраилов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом написали в соцсетях друзья покойного.
Отметим, А.Джабраилов получил первое музыкальное образование в Агдаме, участвовал и был ранен в Первой Карабахской войне. В дальнейшем он переехал в Москве и жил там.
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