Важная новость для водителей! - На этих дорогах...
Завтра на дорогах в горных районах Азербайджана возможен гололед, сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Согласно информации, ночью и утром 13 февраля на некоторых участках магистральных автомобильных дорог Баку-Губа, Баку -Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Гусар-Худат, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агдам-Агдере, Физули-Джабраил-Махмудлу, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гёйчай-Уджар, Гянджа-Дашкесан, Гаджигабул-Ширван, Сальян-Нефтчала, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Хакари-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Шуша-Физули, Халдан-Мингячевир, Нахчыван-Садарак, из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 метров.
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