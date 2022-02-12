https://news.day.az/society/1435227.html Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме в Баку
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в трехэтажном частном жилом доме в Низаминском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после поступления информации по вызову приехали на место происшествия пожарные Государственной службы пожарной охраны министерства.
Работы по тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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