Пожар в жилом доме в Баку

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в трехэтажном частном жилом доме в Низаминском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после поступления информации по вызову приехали на место происшествия пожарные Государственной службы пожарной охраны министерства.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.