https://news.day.az/society/1435261.html В Азербайджане за сутки выявлено 5 948 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 5 948 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 5 948 случаев заражения коронавирусом, 7 060 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
29 пациентов с коронавирусом скончались.
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