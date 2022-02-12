Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 43 692 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 069, вторую дозу получили 1 788, бустерную дозу - 38 835 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 434 328, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 264 564, вторую дозу получили 4 762 493, бустерную дозу - 2 407 271 человек.