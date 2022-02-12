Тяжелое ДТП в Гейчае

В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня вечером около 22:00 перед магазином на проспекте Гейдара Алиева г. Гейчай.

Легковой автомобиль BMW с государственным номерным знаком 99-İY-075 на большой скорости сбил пешехода Насирову Турану Эльсевер гызы 1984 года рождения и ее 14-летнего сына.

Раненые были доставлены в Центральную больницу Гейчайского района.

От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Состояние женщины остается тяжелым.

Водитель автомобиля, сбивший пешеходов, скрылся с места происшествия.

По данному факту в Гейчайском районном отделе полиции проводится расследование.