Тяжелое ДТП в Гейчае - есть погибший
В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня вечером около 22:00 перед магазином на проспекте Гейдара Алиева г. Гейчай.
Легковой автомобиль BMW с государственным номерным знаком 99-İY-075 на большой скорости сбил пешехода Насирову Турану Эльсевер гызы 1984 года рождения и ее 14-летнего сына.
Раненые были доставлены в Центральную больницу Гейчайского района.
От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Состояние женщины остается тяжелым.
Водитель автомобиля, сбивший пешеходов, скрылся с места происшествия.
По данному факту в Гейчайском районном отделе полиции проводится расследование.
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