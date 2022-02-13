В Баку будет пасмурно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ближе к ночи местами ожидаются дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится на юго-восточный, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем - 6-8, в Баку ночью - 2-4, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится от 776 до 772 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

14 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана, в частности горных и предгорных районах ожидаются дожди, в горных территориях - снег, в утренние и ночные часы туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью - 3-7, днем - 0-3 градуса мороза.