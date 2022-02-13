https://news.day.az/society/1435376.html В Баку полиция нейтрализовала вооруженного мужчину
В Баку полиция нейтрализовала вооруженного мужчину
В Баку нейтрализован мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Как сообщил Trend начальник пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов, было установлено местонахождение разыскиваемого Айдына Бабаева в Сабаильском районе, передает Day.Az.
Он оказал сопротивление в ходе полицейской операции. В результате ответных мер, принятых полицией, мужчина, оказавший вооруженное сопротивление, был нейтрализован.
На месте был обнаружен и изъят пистолет, принадлежавший А.Бабаеву.
Напомним, что А.Бабаев нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции отдельного полка быстрого реагирования и скрылся с места происшествия.
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