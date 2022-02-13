В Баку полиция нейтрализовала вооруженного мужчину

В Баку нейтрализован мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений сотрудникам полиции.

Как сообщил Trend начальник пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов, было установлено местонахождение разыскиваемого Айдына Бабаева в Сабаильском районе, передает Day.Az.

Он оказал сопротивление в ходе полицейской операции. В результате ответных мер, принятых полицией, мужчина, оказавший вооруженное сопротивление, был нейтрализован.

На месте был обнаружен и изъят пистолет, принадлежавший А.Бабаеву.

Напомним, что А.Бабаев нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции отдельного полка быстрого реагирования и скрылся с места происшествия.