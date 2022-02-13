https://news.day.az/society/1435396.html Тяжелое ДТП в Загатале, есть пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Загатале, есть пострадавший - ФОТО
В Загатальском районе произошло ДТП, пострадал водитель.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 12 часов на автодороге Загатала-Даначы-Ашагы Чардаглар автомобиль BMW (90 FF 488), за рулем которого находился житель Бинагадинского района города Баку Алиев Самир Фахреддин оглу (2001 г.р.), врезался в препятствие на правой стороне дороги.
Пострадавший при аварии водитель был госпитализирован в Загатальскую центральную районную больницу. Ранения С.Алиева были незначительными, и его выписали.
По факту проводится расследование.
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