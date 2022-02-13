ГЭЦ провел экзамен по приему на госслужбу

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел пробные экзамены в соответствии со вторым этапом вступительного экзамена в вузы (группы I, II, III и IV) и по группам должностей, связанных с административными исполнительными должностями на государственной службе (тип Б).

Как сообщает Day.Az, результаты пробного экзамена в соответствии со вторым этапом вступительного экзамена в вузы (группы I, II, III и IV) планируется объявить в течение ближайших 10 дней, а результаты пробного экзамена по группам должностей, связанных с административными исполнительными должностями на государственной службе (тип Б) - в течение завтрашнего дня.