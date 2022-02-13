Смертельное ДТП в Огузе

В Огузском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого два человека погибли и несколько получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через Огузский район, легковой автомобиль съехал с трассы и упал в реку с моста Дасагиль. В результате аварии погибли два человека, еще несколько пострадали.

Погибшие и раненые - жители Шекинского района. Тела переданы для обследования в Шекинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу Шеки.

Личности погибших и раненых устанавливаются.

Сообщается, что погибли водитель автомобиля и ребенок.

По факту проводится расследование.