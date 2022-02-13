Генпрокуратура о мужчине, оказавшем сопротивление полиции в Баку

В ходе предварительного расследования, проведенного в связи с тем, что 12 февраля сержанты Полка оперативной полиции МВД Эльданиз Мамедов (1990 г.р.) и Джошгун Мамедли (1992 г.р.) при исполнении служебных обязанностей получили колото-резаные ранения, было установлено, что Бабаев Айдын Талех оглу (1994 г.р.), который в тот же день примерно в 17 часов после избиения знакомой ранил себя ножом и скрылся с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые пришли к нему домой и попытались привести его в отдел полиции и ранил ножом обоих полицейских, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, местонахождение Айдына Бабаева установлено в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Сабаильского районного управления полиции 13 февраля в 12 часов, последний был обезврежен и убит при попытке оказать вооруженное сопротивление. Он сказал полицейским, что подорвет себя и их ручной гранатой, которую незаконно хранил.

При осмотре места происшествия сотрудники прокуратуры обнаружили принадлежавшие А.Бабаеву гранату, пистолет LLama cal 32 и запал Ф-1, наркотическое вещество в правом боковом кармане шорт, 4 гильзы - одну в доме, а три - во дворе дома, они были изъяты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Следствие также установило, что А.Бабаев был объявлен в розыск в связи с возбуждением в Сабаильском РУП уголовного дела по статье УК 221.1.

Следственному управлению Генеральной прокуратуры поручено расследование уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса.

Следственные мероприятия продолжаются.