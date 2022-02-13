В Азербайджане выявлен еще 6 841 случай заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлен еще 6 841 случай заражения коронавирусом, 6 772 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

23 пациента с коронавирусом скончались.