Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 43 929 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 894, вторую дозу получил 1 761 человек, "бустерную" дозу получили 39 274 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 478 257, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 267 458, вторую дозу получили 4 764 254 человека, "бустерную" дозу получили 2 446 545 человек.