Крупный пожар вспыхнул на рынке в Габале

21:22

Из объектов различного назначения (аптека, магазин и др.), построенных под одной крышей общей площадью 1000 м2 в поселке Вандам Габалинского района воспламеняющиеся конструкции сгорели на площади 400 м2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате оперативных мер, осуществленных подразделениями пожарной охраны Министерства, распространение пожара на обширную территорию было предотвращено. Остальная часть здания защищена от огня. Пожар потушен.

20:33

На рынке в поселке Вандам Габалинского района начался пожар в нескольких объектах, включая аптеку и салон красоты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время для тушения пожара в нескольких магазинах на территории ТЦ привлечены 4 пожарных расчетов МЧС. Причины пожара пока неизвестны. Пожар продолжается. По факту начато расследование.