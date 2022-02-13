Густой туман окутает дороги в Азербайджане

Ночью и утром 14 февраля на отдельных участках автомобильных дорог Азербайджана ожидается туман, сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

По ее данным, в связи с туманной погодой видимость на автомагистралях Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Гусар-Худат, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агдам-Агдере, Физули-Джебраиль-Махмудлу, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гёйчай-Уджар, Гянджа-Дашкесан, Гаджигабул-Ширван, Сальян-Нефтчала, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Хакари-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Шуша-Физули, Халдан-Мингячевир, Нахчыван-Садарак будет ограничена до 300-800 метров.

Утром и вечером завтрашнего дня дороги в горных районах Азербайджана могут покрыться льдом, говорится в сообщении.