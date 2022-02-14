Новое требование к сертификатам о вакцинации на свадьбах

С 15 февраля меняется требование к сертификатам о вакцинации на свадебных церемониях.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом министров в постановление от 30 декабря 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

В настоящее время, все гости старше 18 лет, участвующие в праздничных церемониях с участием до 150 человек, должны иметь как минимум 2 дозы вакцины от COVID-19 или подтверждающий документ о том, что они переболели COVID-19 и приобрели иммунитет, или сертификат о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19.

С 15 февраля срок действия сертификатов COVID составит 6 месяцев по сертификату, подтверждающему вакцинацию от COVID-19, а бессрочной - при получении еще одной дозы вакцины, предписанной инструкцией производителя по применению 2 доз вакцины.

Срок действия сертификата, подтверждающего, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет, составляет 6 месяцев, по истечении которых при получении еще одной дозы вакцины, предписанной инструкцией производителя по применению двух доз вакцины, срок действия сертификата будет бессрочной.

Таким образом, новое требование будет действовать и в отношении всех гостей старше 18 лет в праздничных церемониях с участием до 150 человек.