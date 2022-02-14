В Азербайджане меняются требования к ковид-паспортам в ресторанах, гостиницах и торговых центрах

С завтрашнего дня в Азербайджане изменятся требования к сертификатам вакцинации в закрытых помещениях ресторанов, гостиниц и торговых центров.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом министров в постановление от 30 декабря 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

В настоящее время лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях в учреждениях общественного питания, гостиницах и крупных торговых центрах, только при наличии подтверждающего документа о вакцинации от COVID-19 не менее 2 дозами или наличия иммунитета после выздоровления от COVID-19, либо сертификата о противопоказаниях от COVID-19.

С 15 февраля срок действия сертификатов COVID составит 6 месяцев по сертификату, подтверждающему вакцинацию от COVID-19, а бессрочной - при получении еще одной дозы вакцины, предписанной инструкцией производителя по применению 2 доз вакцины.

Срок действия сертификата, подтверждающего, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет, составляет 6 месяцев, по истечении которых при получении еще одной дозы вакцины, предписанной инструкцией производителя по применению двух доз вакцины, срок действия сертификата будет бессрочной.

Таким образом, в связи с этим будет действовать новое требование к сертификатам вакцинации в закрытых помещениях ресторанов, гостиниц и торговых центров.