Названа дата завершения выплаты пенсий в Азербайджане

15 февраля предусмотрено завершить выплату пенсий по республике.

Как сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты, январская надбавка к пенсии, начисленная с 1 января 2022 года, будет выплачена вместе с пенсией за февраль.

Кроме того, предусмотрено равномерное распределение по кварталам и выплата пенсионерам материальной помощи в размере 200 манатов, выплата которой предусмотрена за 2022 год.

Первая часть этой материальной помощи (за первый квартал - 50 манатов) тоже будет выплачена вместе с пенсией за февраль.

В тот же день будут выплачены и пенсии лиц, которым назначена пенсия на льготных условиях.