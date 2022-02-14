https://news.day.az/society/1435593.html Названа дата завершения выплаты пенсий в Азербайджане
Названа дата завершения выплаты пенсий в Азербайджане
15 февраля предусмотрено завершить выплату пенсий по республике.
Как сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты, январская надбавка к пенсии, начисленная с 1 января 2022 года, будет выплачена вместе с пенсией за февраль.
Кроме того, предусмотрено равномерное распределение по кварталам и выплата пенсионерам материальной помощи в размере 200 манатов, выплата которой предусмотрена за 2022 год.
Первая часть этой материальной помощи (за первый квартал - 50 манатов) тоже будет выплачена вместе с пенсией за февраль.
В тот же день будут выплачены и пенсии лиц, которым назначена пенсия на льготных условиях.
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