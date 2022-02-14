В Баку пожилой мужчина бросился под машину

В Баку мужчина хотел сымитировать ДТП, но сам попал в объектив камеры.

Как передает Day.Az, cлучай произошел на улице А.М.Шарифзаде на светофоре. Видеорегистратор автомобиля зафиксировал инцидент. Пожилой мужчина, переходя дорогу, аккуратно ложится на землю и имитирует ДТП. Спустя несколько секунд, якобы после наезда машины, мужчина спокойно поднимается и пытается обвинить в случившемся водителя.

Махир Будагов