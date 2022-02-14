https://news.day.az/society/1435670.html В Баку пожилой мужчина бросился под машину - ВИДЕО
В Баку пожилой мужчина бросился под машину - ВИДЕО
В Баку мужчина хотел сымитировать ДТП, но сам попал в объектив камеры.
Как передает Day.Az, cлучай произошел на улице А.М.Шарифзаде на светофоре. Видеорегистратор автомобиля зафиксировал инцидент. Пожилой мужчина, переходя дорогу, аккуратно ложится на землю и имитирует ДТП. Спустя несколько секунд, якобы после наезда машины, мужчина спокойно поднимается и пытается обвинить в случившемся водителя.
Махир Будагов
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