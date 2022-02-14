Некоторые дороги Азербайджана покроются льдом

Ночью и утром 15 февраля некоторые дороги покроются льдом.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в связи с туманом ночью и утром 15 февраля на некоторых участках дорог Баку-Губа, Губа-Гусар, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Шамкир-Гядабей, Агдам-Агдере, Физули-Джебраил-Махмудлу, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гейчай-Уджар, Гянджа-Дашкесан, Гянджа-Самух, Гаджигабул-Ширван, Сальян-Нефтчала, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Хакари-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Гянджа-Кяльбаджар-Лачын, Шуша-Физули, видимость упадет до 200-700 м.

Также есть вероятность, что некоторые дороги в горных и предгорных районах покроются льдом.