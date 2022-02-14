Возбуждены уголовные дела в связи с незаконной добычей нерудных материалов

Возбуждено 13 уголовных дел в связи с залежами строительного песка и гравия.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Управлением неуголовного производства Генпрокуратуры в ходе проверки информации, поступившей из Министерства экологии и природных ресурсов, были выявлены многочисленные нарушения при работах на Гарачайском, Вельвелечайском, Гудьялчайском и Бабачайском залежах строительного песка и гравия в Губинском и Хачмазском районах.

Было установлено, что в результате злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц, незаконного захвата земли и нарушения правил охраны и пользования земельных недр со стороны 8 компаний и 5 физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, окружающей среде был нанесён ущерб, превышающий 6 миллионов манатов.

В результате расследования было возбуждено 13 уголовных дел по статьям УК 188.1, 255.1 255.2, 308 1 и 308.2, дела отправлены для проведения следствия в Следственное управление Генеральной прокуратуры.