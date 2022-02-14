На границе с Ираном задержаны наркоторговцы

На границе с Ираном задержаны 2 человека, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, 12 февраля около 21:00 к территории заставы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы близ села Имамвердили Бейлаганского района приблизился автомобиль марки "Mersedes-Benz" (99-FR-932), в котором находились 2 человека. Внимание пограничного наряда привлекло то, что один из них вышел из автомобиля и подобрал спрятанные в кустах 2 спортивные сумки. Неизвестные, которые не подчинились приказу пограничного наряда "остановиться" и попытались скрыться, были задержаны.

Установлено, что задержанные - это житель Бардинского района Ашрафли Хаял Теймур оглу (1995 г.р.) и житель Тертерского района Насирзаде Ниджат Яшар оглу (1998 г.р.), при досмотре сумок в них было обнаружено 11 кг 340 граммов наркотических средств.

По факту проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.