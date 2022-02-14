В профучилищах могут возобновить вечерние группы

Вечерние группы в профессиональных училищах могут быть восстановлены.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию, исполняющий обязанности директора Джейхун Керемов.

По его словам, будут созданы условия для открытия вечерних групп с учетом требований рынка труда.

Дж.Керемов также отметил, что профессиональное образование также хотят получить лица с высшим образованием: "Около 5 процентов соискателей профессионального образования в течение года - лица, получившие высшее образование. Потому что они потом понимают, что образование, которое они получили, не соответствует требованиям рынка труда".