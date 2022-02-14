Вниманию водителей автобусов и такси

С 15 февраля в Азербайджане будут приняты меры в отношении водителей автобусов и такси, не получивших третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил Trend начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, меры будут приняты в соответствии с решением Кабинета министров и Кодексом об административных проступках.

Гаджиев отметил, что в центре внимания ведомства продолжают оставаться вопросы соблюдения карантинных правил, в том числе в общественном транспорте, проведения профилактических мероприятий.

Напомним, что с 15 февраля "Сертификат вакцинации" лиц, со дня получения которыми второй дозы вакцины от COVID-19 прошло более шести месяцев, будет считаться недействительным.