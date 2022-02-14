В Азербайджане выявлено 2 749 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2 749 случаев заражения коронавирусом, 3 971 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

27 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 747 918 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 672 256 человек вылечились, 9077 скончались, число активных больных - 48 782.

За прошедшие сутки проведен 8251 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 398 476 теста.