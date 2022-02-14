https://news.day.az/society/1435780.html В Азербайджане выявлено 2 749 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 2 749 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 2 749 случаев заражения коронавирусом, 3 971 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
27 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 747 918 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 672 256 человек вылечились, 9077 скончались, число активных больных - 48 782.
За прошедшие сутки проведен 8251 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 398 476 теста.
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