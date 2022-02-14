Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 272 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 86, вторую дозу получили 124 человек, "бустерную" дозу получили 62 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 478 529, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 267 544, вторую дозу получили 4 764 378 человек, "бустерную" дозу получили 2 446 607 человек.