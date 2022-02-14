Какие водители смогут осуществлять межрайонные перевозки?

Межрайонные перевозки смогут осуществлять с 15 февраля только водители с действительным сертификатом о вакцинации или же сертификатом об иммунитете к COVID-19, либо сертификатом о противопоказании к вакцинации.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в понедельник в министерстве цифрового развития и транспорта, передает Day.Az.

Было отмечено, что на территории Бакинского международного автовокзального комплекса функционирует пункт вакцинации, где каждый водитель и пассажиры могут получить вакцину.

"Сертификат о вакцинации против COVID-19" лиц, у которых прошло более шести месяцев после получения второй дозы вакцины, с 15 февраля будет считаться недействительным.