https://news.day.az/society/1435809.html В Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО
В Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО
В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Абдуллы Шаига.
Автомобиль KIA сбил 30-35-летнего мужчину, который пытался перейти дорогу. Пешеход был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
По словам врачей, раненый находится в агональном состоянии.
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