В Баку автомобиль сбил пешехода

В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Абдуллы Шаига.

Автомобиль KIA сбил 30-35-летнего мужчину, который пытался перейти дорогу. Пешеход был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

По словам врачей, раненый находится в агональном состоянии.