https://news.day.az/society/1435854.html Еще одна школа Баку восстановила очные занятия
Еще одна школа Баку восстановила очные занятия
В бакинской общеобразовательной школе №188 восстановлены очные занятия.
Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, истек срок карантина педагогически-студенческого контингента школы, определенный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.
Отмечается, что в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, для более надежной защиты обучающихся и ППС от коронавирусной инфекции.
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