Еще одна школа Баку восстановила очные занятия

В бакинской общеобразовательной школе №188 восстановлены очные занятия.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, истек срок карантина педагогически-студенческого контингента школы, определенный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.

Отмечается, что в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, для более надежной защиты обучающихся и ППС от коронавирусной инфекции.