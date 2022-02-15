Страшная находка в бакинской квартире

На "горячую линию" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в одной из квартир Ясамальского района Баку находится человек в беспомощном состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска открыли дверь квартиры, где обнаружили тело Тамеллы Гасан гызы Раджабовой 1956 года рождения.

Труп передан по назначению.