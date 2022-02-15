https://news.day.az/society/1435873.html Страшная находка в бакинской квартире
Страшная находка в бакинской квартире
На "горячую линию" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в одной из квартир Ясамальского района Баку находится человек в беспомощном состоянии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска открыли дверь квартиры, где обнаружили тело Тамеллы Гасан гызы Раджабовой 1956 года рождения.
Труп передан по назначению.
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