https://news.day.az/society/1435924.html Около 300 человек признаны потерпевшими по «Тертерскому делу» - Генпрокуратура
Около 300 человек признаны потерпевшими по «Тертерскому делу» - Генпрокуратура
По "Тертерскому делу" продолжаются активные следственные мероприятия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов.
"Принимаются меры по привлечению к ответственности всех виновных. Потерпевшими по уголовному делу признаны 296 человек. Установлено, что 178 из них были подвергнуты пыткам.
В отношении четырех человек избрана мера пресечения в виде ареста", - сказал Авазов.
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