Около 300 человек признаны потерпевшими по «Тертерскому делу»
Depozit faizini öncədən al!

По "Тертерскому делу" продолжаются активные следственные мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

"Принимаются меры по привлечению к ответственности всех виновных. Потерпевшими по уголовному делу признаны 296 человек. Установлено, что 178 из них были подвергнуты пыткам.

В отношении четырех человек избрана мера пресечения в виде ареста", - сказал Авазов.