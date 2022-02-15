Заявление МВД о задержании родственника Рамиза Мехтиева

В МВД Азербайджана прокомментировали задержание начальника секретариата президента Национальной академии наук (НАНА) Эльдара Амирова, который является родственником Рамиза Мехтиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, начальник пресс-службы министерства внутренних дел полковник полиции Эхсан Захидов сообщил, что Амиров был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

"Эльдар Амиров задержан в целях проверки информации, поступившей в МВД. Проводятся следственные мероприятия. В зависимости от результатов расследования будут приняты правовые меры", - сказал Захидов.