В Азербайджане искусственное оплодотворение может быть оплачено государством

В Азербайджане предлагается включить экстракорпоральное (искусственное) оплодотворение в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend. об этом сказал во вторник председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов на пленарном заседании парламента.

По его словам, предложено проводить процесс искусственного оплодотворения один раз за государственный счет.